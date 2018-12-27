醜爆紐澤西護欄bye！國姓古蹟糯米橋 趕元旦連假前通樂

2018-12-27 20:25

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣定古蹟國姓鄉北港村糯米橋最近完成固定石面欄杆工程，特別趕在跨年元旦4天連假前開放通行，也讓睽違多年的完整古蹟橋樑風貌重現，超醜紐澤西護欄終於不見了，石面欄杆完成重建，讓鄉親直呼「順眼多了！」

國姓鄉北港村糯米橋橫跨北港溪，約有80年歷史，主要建築材料為當地石材，在物資缺乏年代，先民以糯米、紅糖、石灰等為黏著劑而得名，也是全台僅存3座糯米橋中保存最完整的一座，列為縣定古蹟。

糯米橋於921震災後歷經多次颱風、水患重創，近幾年縣府向中央爭取1500萬元完成河床固床工及橋墩復建，但橋面欄杆多次遭大水沖毀，甚至一度擺放紐澤西護欄維護通行遊客安全，但也讓古蹟風貌盡失，地方多次陳情，縣府今年度再以400萬元重設固定石面欄杆，今天正式完工通行，睽違多年的古蹟橋樑完整風貌終於重現。

糯米橋通行典禮由長福國小學童可愛的客家舞龍隊的帶領下，南投縣長林明溱立委馬文君、鄉長丘埔生等人與在地鄉親一同步行過橋，象徵古蹟重獲新生，並共同守護在地文化資產，也祈求古蹟橋樑能夠長長久久。

林明溱說，糯米橋固定式欄杆經過多次協調溝通，終於做出兼顧安全與美觀的護欄，考量橋面的排洪需求，固定式欄杆也必須留出縫隙，讓較小的砂石或樹枝通過，但縫隙間也有隱形防墜網，避免孩童從縫隙跨越而發生危險。

林明溱說，縣府會持續加強糯米橋周邊觀光產業行銷，包括在周邊規劃農特產品展售及國姓咖啡品嘗，同時在不影響古蹟的情形下，加強夜間光環境營造，讓糯米橋夜間也美麗。

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