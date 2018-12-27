吳瑞北：台大校長重啟遴選才有正當性

2018-12-27 13:34

〔記者溫于德／台北報導〕台大校長遴選爭議將近1年，教育部前部長葉俊榮本週一突襲同意聘管中閔後隨即辭職，徒留各界錯愕，並導致相關權益人受損。其中，校長候選人之一的台大電機系教授吳瑞北，緊急向台北高等行政法院聲請「定暫時狀態假處分」，法院今天上午火速開庭；親自到庭的吳瑞北強調，「我們堅持程序正義」，程序正義重要性，絕對不能忽略，教育部宣布管中閔擔任台大校長有違法疑慮，重啟遴選才有正當性。

吳瑞北庭前表示，葉俊榮本週一宣布、本週二同意聘用管中閔，均有違法爭議；吳說今天會提起定暫時狀態假處分，就是因教育部做成行政處分前、在有違法爭議情況下，同意聘用管，因此懇求行政法院依法停止執行，要求台大未重啟遴選程序前，不得聘任管先生。

吳瑞北也說，程序正義一定要爭執，程序正義絕對不能忽略，而實質正義則牽涉到大學法第9條，應由法院決定。

吳瑞北庭內則說，台大報請教育部訂明年1月8日為管中閔正式上任日期，但學期實際上是2月1日才開始，根本不急著交接，教育部完全沒有程序正義，且台大學生代表也已透過聲明指出「程序不正義」，加上葉的辭職書早已寫好，才決定「勉予同意」，不是非常適合。

吳瑞北律師也說，台大至今尚未發聘書給管中閔，符合大學法第9條第1項規定、「得報請教育部聘任新任校長者，僅限於該公立大學，內部個別成員並無請求教育部聘任新任校長的權利」，因此管尚未受聘，且台大現況是持續有代理校長，校務並未停擺，質疑「大學自治強度是否可以強到想怎樣就怎樣？」

教育部律師黃旭田解釋，教育部當初確實認有程序瑕疵才停止聘任，但台大不能沒有校長，基於公益考量，才「勉予同意」上任，這也代表，教育部聘任已於本週二做成，只差程序尚未做完，既然行政處分已完成，吳瑞北應該沒有聲請定暫時狀態必要。

但吳瑞北律師強調，「最後一哩路的聘任書尚未完成」，才會聲請定暫時狀態假處分，若法官心證認為已聘任管中閔，將改聲請停止執行。

法官吳坤芳庭末諭知，因上任日期是明年上午1月8日，時間將屆，將盡快做成決定。

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