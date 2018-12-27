越減越重！基隆高中目標3個月減重1公噸

2018-12-27 12:21

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆高中跨年路跑賽邁入第22年，成為學校傳統，校長張智惟前年提供8000元獎金，鼓勵同仁減重瘦身，不要只是跨年跑一跑而已，並在去年成功拿下減重冠軍，但維持沒多久就復胖，又從79公斤胖到83.5公斤，他決定再次舉辦減重競賽，明天（28日）路跑比賽3個月後，將獎金賞給減重最多者，並訂下全校減重1公噸的目標。

張智惟說，他當過武術選手，當兵時體重62公斤、腰圍24吋，擁有8塊肌，但曾幾何時，缺乏運動的身材慢慢地「走鐘」變成大「腹」翁，全校有100餘位教職員、近1000名學生，他希望不要只是跨年跑一跑而已，而是持之以恆的運動，避免因為體重增加隨之而來的高血壓、高膽固醇、高血脂問題。

張智惟前年底拋出「路跑減重拿獎金」構想，並自掏腰包8000元當獎金，希望大家參與，瘦身有成拿下減重冠軍，結果1年多來，一起甩油的林忠彥老師、柯建華秘書、施瑞達老師都瘦了，反而是校長自己又復胖，從79公斤胖到83.5公斤。

張智惟今天與彭信哲老師、魏奕昇老師、施瑞達老師、柯建華老師、陳俊璁教官5人一起拍照宣誓，要再度挑戰瘦身減重，他希望基隆高中全校教職員同仁藉由這活動，注意自己的體重，保持身心的健康，也希望全體師生可以朝減重1公噸的目標來邁進。

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