台灣客家運動30年 發表宣言推動改造

2018-12-27 10:40

〔記者林曉雲／台北報導〕今年是台灣客家運動30年，包括客家權益促進會、客家風雲雜誌社、台灣客家教師協會等今天召開記者會，發表台灣客家宣言，宣布會共同推行「客家改造運動」、「台灣母語運動」、「台灣文藝復興」，且要推動台灣政治改造。

12月28日是「台灣客家運動」30年紀念日，一大群當年發動「台灣客家運動」的台灣客家青年，共同創辦《客家風雲雜誌》，1988年「1228還我母運動」則有上萬人台北街頭大遊行抗爭，台灣客家教師協會理事長邱榮舉表示，面對台灣當前政治發生巨變，又面臨中美雙方激烈鬥爭的時刻，值台灣客家運動30年，他們要站出來宣布，今後台灣客家族群應與全體台灣人民結為更緊密的「台灣共同體」，應共同推動「台灣政治改造」，且應深入檢討與反思，繼續推動「客家改造運動」、「台灣母語運動」、「台灣文藝復興」等，為整體台灣的發展，多承擔作為台灣人的責任與義務，多盡一份台灣人的心力與奉獻。

依「台灣客家宣言」，將共同推動「客家改造運動」，《客家風雲雜誌》是「台灣客家運動」的火車頭，對客家文化、客家研究、客家政策、客家事務、客家交流等，已有相當的認識與經驗，客家界應進行檢討與反省，制定與落實優質的客家政策，今後應繼續共同推動「客家改造運動」。

宣言亦表示將共同推動「台灣母語運動」，「1988還我母語運動」是「台灣客家運動」的重要標誌，今後應結合台灣各族群繼續共同推動「台灣母語運動」。

宣言也指出將共同推動「台灣文藝復興」，「台灣客家運動」與「台灣原住民族運動」，皆是台灣的族群自覺運動、族群自救運動、族群自我改造運動。邱榮舉表示，「台灣客家運動」已推動30年，已有相當基礎；為豐富與傳承台灣文化，今後應結合台灣各族群繼續共同推動「台灣文藝復興」。

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