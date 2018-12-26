南科愛心月起跑 簡訊服務捐款更便利

2018-12-26 23:01

〔記者萬于甄／台南報導〕南科愛心月今正式開跑，今年需預計募集200萬元善款幫助弱勢兒童家庭，因此有別於過去設置捐款箱，由電信業者中華電信贊助愛心簡訊，用戶只要進入南科園區就會收到簡訊，點選連結輸入資料即可捐款幫助弱勢，也讓發揮愛心公益更加便利。

南科管理局長林威呈表示，南科愛心月活動邁入第4年，愛心月活動會持續傳承下去，因為這是個有溫度的活動，也希望大家踴躍發揮愛心，讓南科成為有溫度的園區。

「愛－從南科出發」愛心月活動由南科扶輪社、台灣世界展望會及南科管理局共同推動，過去3年南科愛心月吸引園區37家廠商參與，共募集544萬元善款，援助對象則以台南、高雄園區所在地周邊的弱勢家庭急難醫療需求為主。

南科管理局表示，目前累計已幫助園區周邊1200人次弱勢兒童家庭，提供醫療及營養等方面補助，今年則推出的簡訊服務及QRcode二種捐款管道，希望讓更多人一同響應，幫助弱勢家庭孩童可平安長大順利上學。

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