靠電子耳進入有聲世界！重度聽障游昱玟 拚到演講全國第一

2018-12-26 19:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕先天重度聽障的國二學生游昱玟，從小裝電子耳訓練，努力克服口語表達限制，在經年累月一字一句糾正發音下，口說能力幾與常人無異，日前挑戰全國聽障國民國語文競賽，拿下演講第一名，昱玟下個目標，鎖定挑戰一般生參加的語文競賽，期盼讓各界看見聽障生的表現不會遜於一般人！

忠明高中國中部二年級學生游昱玟先天性聽障，家人在她出生6、7個月時，察覺得她反應慢，曾帶去檢查聽力，卻被診斷評估是「發展遲緩」，家人積極帶她做早療，到1歲多時愈覺不對勁，再赴醫院檢查，赫然確定她竟是先天聽障，雙耳幾乎無聽力，讓家人備感晴天霹歷。

游昱玟在1歲9個月時右耳植入人工電子耳，幸運幫她開啟有聲世界，透過聽語訓練，兩歲時，她終於能開口喊媽媽。

游昱玟的媽媽陳孟絹說，聽障者經電子耳聽到的音頻跟一般人不同，昱玟從單音、兩個字的語詞到短句，均要一字一句反覆練習，等熟悉每個發音及意涵下建構出聽力。

此外，陳孟絹更著重發音細節，不能含糊帶過，幫忙女兒能口語流暢表達，經年累月的咬字訓練下來，昱玟的口說能力若不特別注意，已幾與一般人無異。

游昱玟從小學起均融入普通班上課，即使建立聽力，若說話速度太快，或在較多雜音及吵雜的環境下，她還是有辨音困難，因此，她上課永遠坐在第一排，以便聽清楚，即使如此，老師課堂授課內容她往往只能聽取8成。

從小聽力訓練辛苦的游昱玟也磨出韌性，上課只聽懂8成，空缺的2成，她下課勤問補足，更下苦功讀書，小學曾有同學嘲笑她的電子耳，她用比一般同學好的表現讓同學「無話可說」，現在她的學業表現還擠進全校前50大。

陳孟絹鼓勵昱玟參加朗讀比賽，她小二時在2年辦一次的全國聽障國民國語文競賽初試啼聲，就一舉獲全國第三，小六時已拿下朗讀全國第一。

因愛閱讀累積文字能力，今年游昱玟首度轉戰自寫講稿的演講組競賽，又一舉拿下國中組口語演講第一名，昱玟不以此滿足，已訂出下一個目標，要挑戰一般生的語文競賽戰場，昱玟說，「要做就要做到最好」，她最想「證明自己」，更讓外界看到聽障生的表現絕不會遜於一般人！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/