「黑金」產業再升級 農友推「可可」保養品

2018-12-26 18:03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東可可製成的巧克力在國際舞台大放異彩，但可可不只能做成巧克力，還能製成美妝保養品！被譽為屏東「黑金」的可可，近年在屏東種植面積逼近300公頃，不少農友憂心，盲目種植恐壞了可可行情，因此開始為產業升級，潮州業者洪誼靜就與在地可可農合作，萃取可可脂研發製成多元的保養品，提升可可產品附加價值，也吸引貿易商興趣，期待打開可可外銷市場。

洪誼靜說，可可豆當中的可可脂有相當高的價值，富含抗氧化物、維生素、礦物質和有益脂肪，除了作為食品，還可運用台灣發展純熟的生技技術，開發多元、有利於出口的保養品，提升可可附加價值。

從面膜、護唇膏、乳液到香皂等等，都是洪誼靜與在地農友及美和科技大學生物科技系合作的成果，目前除了在網路平台販售，也持續爭取外銷通路。

洪誼靜說，她在屏東潮州出生，曾在北部做過貿易工作，回到家鄉後發現日益蓬勃的可可產業，很期待能為產業發展升級，因此，從種植、加工到行銷，逐步拓展可可事業版圖，就像法國知名美妝保養品牌，運用乳油木果脂當原料，銷售到世界各地，她也期待台灣的可可循著這樣的模式發展。

與洪誼靜合作的可可農陳丁瑞說，屏東可可種植面積將近300公頃，居全國之冠，產量越來越豐後，農民不應該再盲目種植，而是朝品種優化、品質精緻發展，讓「貨出得去」，更是維持可可價格的重要關鍵，只要研發路線大開，市場就有無限願景。

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