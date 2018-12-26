安和國際觀光夜市開幕免費抽50台電視

2018-12-26 14:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區和中和區民眾多一處休閒娛樂和美食好去處！新店安和國際觀光夜市將於29日開幕，業者指出，安和夜市匯集兩百多攤南北小吃和國際特色口味餐飲，並且提供升級為美食街等級的室內環境空間，大部分仍維持銅板價位，開幕當天為吸引人氣，下午4點半免費排隊發放9999個紅包袋，最大獎共50台43吋電視、30 台登山腳踏車，至少也有50元消費折價券，另加贈一顆高麗菜，要和大家一起拚經濟。

安和國際觀光夜市籌備多時，業者與樹林興仁花園夜市為同一集團，安和夜市副理張濟顯說，夜市是台灣人最熟悉的休閒娛樂去處，但是他們想要改善一般人對夜市消費便宜、環境簡陋骯髒的刻板印象，因此安和國際觀光夜市又比興仁花園夜市的硬體規格高一個檔次，走進夜市內除了光線明亮、動線井然有序，小吃攤位陳設不少比照美食街的規格。

張濟顯說，既然號稱「國際觀光夜市」，整體的衛生及公共安全都通過政府的檢驗，而且在飲食種類上，也挑選印度、香港、日本、泰國等特色餐飲業者加入，讓消費者體驗更多元的國際美食文化。

張濟顯說，未來安和國際觀光夜市每週三、五、六、日營業，但是開幕期間適逢元旦連續假期，夜市將從29 日連續經營到1月2日共5天，29 日開幕當天下午下午4點半起，免費排隊發放9999個紅包袋，最大獎共50台43吋電視，以及腳踏車、餐具組及折價券等獎品。

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