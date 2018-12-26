越南團脫逃傳只買單程票 觀光局：機票非觀宏專案審查要件

2018-12-26 15:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕越南來台觀光團發生152人集體落跑事件，今日更一度傳出團員僅買單程機票，觀光局國際組長鄭瑛惠表示，昨日並未連繫上東森旅行社，不過機票非觀宏專案審查要件，依照商業操作，組團社收這個團就應該會訂來回機票，同時也會與地接社確認資訊；至於觀宏專案是否有需要調整審查要點，後續將與相關單位共同開會研商。

鄭瑛惠表示，旅行社送件申請觀宏專案時，就須檢附切結書、行程、名單，當中就包含何時入出境、行程走哪裡等，但並沒有檢查是否有回程機票；觀光局審查資料是否齊全後，會給業者一個號碼，業者再到領事事務局網站登錄，填寫相關資料後，由領事事務局再審查。

至於脫逃事件是否會對台灣地接社做出懲處，觀光局表示，將會發函要求東森旅行社說明，但一切都是要依法行政，若沒有相關證據確認地接社故意跟對方合作，或事前就知道團員只有單程機，很難對旅行社進行懲處。

另外，業者申請觀宏專案時都有填寫切結書，若團員有脫逃被移民署找到，相關滯留與遣返費用都是要由地接社負擔；業者都知道這些條件，就應更審慎去篩選合作對象，接團時更有所警覺。

觀光局表示，過去沒有實施觀宏專案前，旅客申請簽證審核非常繁瑣，外交部要求需有紙本工作、財力證明，還要親赴代表處申請，但這樣對觀光交流較不利；所以就提出團進團出方式，縮短停留天數方式，簡化一點簽證申請方式，增加來台觀光客。很遺憾這次發生脫逃事情，後續會與相關部會共同開會研商，是否有需再檢討精進的部分。

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