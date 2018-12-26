加航限時促銷1.3萬起 遠航確定明年續飛福島

〔記者陳宜加／台北報導〕加拿大航空今天宣布，推出限時120小時的「節禮日機票優惠（Boxing Day Sale）」，即日起至12月30日午夜前，台北直飛溫哥華經濟艙來回未稅價1萬3000元起，稅金約5073元，其他優惠航點包含國人熱門旅遊目的地多倫多、洛杉磯。
台北─多倫多經濟艙來回未稅1萬9000元起、稅金約5237元；台北─洛杉磯經濟艙來回未稅1萬3500元起、稅金約5262元；加航指出，豪華經濟艙也納入優惠，票價現折7000元，旅客享有優先登機、優先報到與優先行李提領服務，座位也更寬敞，餐食也獨立設計。
加航也說，旅客若要前往洛杉磯，於溫哥華轉機時不用提領行李，也可以預先入境美國，一落地即入境，但須預先申請eTA電子旅遊證與目的國家入境許可。
另外，遠東航空也有好消息，明年4月起獨家直飛日本福島定期包機。遠航表示，今年間推出福島包機，載客率近9成，福島縣副知事畠利行昨率團來台，與遠航總經理曾金池決定，原訂明年僅2、3月間每週四、日2班福島包機，4月起將延續，並以定期包機方式執行。
根據統計，今年福島包機共搭載台灣旅客2656人次、日本旅客2548人次。畠利行表示，福島與台灣一直有緊密互動，期待定期包機帶動更多旅客往返兩地。曾金池表示，福島包機航班飛行時間約3個半小時，省去轉機或轉乘鐵路的時間與費用，提供更便利的旅程。
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加拿大航空的豪華經濟艙座椅寬敞且舒適。（加航提供）
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溫哥華每年四月櫻花盛開，吸引許多旅客前往賞櫻，是近年最流行的賞櫻勝地。（加航提供）
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加拿大航空銜接洛杉磯抵達時間皆於晚餐時間，一落地即入境成赴美首選。洛杉磯五月適逢母親節折扣檔期，購物相當划算。（加航提供）
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至多倫多可前往鄰近世界三大瀑布之一的尼加拉大瀑布，六月至八月的天氣是最合適前往的月份。（加航提供）
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遠航總經理曾金池（圖左）與日本福島縣副知事畠利行（右）宣布合作。（遠航提供）
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