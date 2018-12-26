嘉市新農特產「雙色佳人」甜玉米 推廣行銷助益農民

〔記者王善嬿／嘉市報導〕台灣水稻種植面積產量過剩，政府鼓勵二期轉作國產雜糧，減少進口依賴，嘉義市農會輔導農民試種新品種「雙色佳人」水果甜玉米，因其甜度最多達18度，生食、熟食各有風味，為日本人最愛品種之一，市農會預計明年推廣擴大種植60到100公頃。
市農會總幹事黃騰輝等人今化身代言人，邀農民、市民品嘗鮮採跟鮮冷即食甜玉米商品。
黃騰輝表示，嘉義市一期的水稻種植面積約700公頃，但水稻產值低，配合政府政策輔導農民將二期稻作轉作水果甜玉米，其中尤以「雙色佳人」SC397品種風味佳，甜度高、日本人很愛，今年先於秋季試種3公頃，產量約25公噸，農會以高於市場行情收購一級品，以4公斤為單位分裝禮盒販售，一推出就受好評。
供銷部專員林岳司表示，「雙色佳人」品種來自美國，經基因檢測是非基因改造生物，生育日數約75天，每株僅留一穗，授粉期間又怕強風驟雨導致授粉不完全，管理有難度而降低農民栽種意願，此次請台南區農業改良場朴子分場技術指導，並只在秋季耕作，採收後的玉米依穗形飽滿程度分級輔導農民銷售。
供銷部主任黃堃池說，農民轉作除可獲得每公頃2萬5千元補助，如今開發為地方特色農特產品，希望協助推廣、保障農民收益。
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嘉義市今年試種雙色佳人水果甜玉米，市農會收購開發能特產、推廣農民轉作增加收益。（請協助轉正照片）（記者王善嬿攝）
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嘉義市農會理事長劉明澄（左三）、總幹事黃騰輝（右三）等齊為雙色佳人甜玉米等農特產推廣行銷。（記者王善嬿攝）
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