中國旅客增加 今年金門小三通人次可望創新高

2018-12-25 17:05

〔記者陳宜加／台北報導〕更多中國旅客利用小三通來台旅遊，根據交通部航港局統計，今年金門小三通旅客數可望突破185萬人次，創歷史新高，主因來台的中國旅客人數增加，多以觀光為目的，台灣旅客人數則持平。

目前小三通共計4條航線，包括金門往返廈門、泉州與馬祖往返福州馬尾、福州黃岐；其中，金門旅運量逐年增成長，根據航港局統計，今年截至11月底，金門小三通旅客數已達178萬4186人次，預估全年上看185萬，將創史上新高；馬祖則維持每年約6萬人水準。

根據統計，金門小三通於104年約180萬人次出頭，105年、106年達181萬多。航港局副局長劉志鴻表示，旅運量成長主因中國旅客增加，不少人安排金廈1、2日行程，多以觀光為目的，過去中國旅客比例約占45％，今年逐漸拉平，台灣旅客人數持平，多為商務客。

劉志鴻也說，預估明年小三通旅客將持續成長，除了金門航線，馬祖航線也因中國方面預計明年5月啟用琅岐港，取代目前較靠內陸的馬尾港，航程大幅縮短。

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