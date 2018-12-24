統聯、國光下月漲價 連夜協調喊卡

2018-12-24 06:46

〔記者陳宜加／台北報導〕部分國道客運近日公告明年元月起調漲票價，額度在數十元之譜；但經公路總局昨晚連夜協調，漲價案緊急喊卡。

統聯客運原將自一月五日起調漲票價，漲幅約廿至四十元。統聯解釋，近年客運業成本增加，不得已縮減優惠、調整部分路線票價，已報請公路總局同意。國光客運也宣布從一月三日起調整中、長程路線票價，據公告，各路線調漲十至卅元不等。

公路總局運輸組長劉育麟昨晚間表示，業者並非調漲票價，而是縮小優惠幅度，票價均在公路總局核定的上限之內，但考量對於消費者而言仍是漲價，社會觀感恐怕不佳。加上近期油價大幅調降，昨再度與兩家業者協調，業者同意不動。國光也證實，由於油價降幅大，原規劃縮小優惠的措施將有所變動。

目前交通部針對各家國道客運業者的路線票價，訂有不同上限，業者在上限範圍內可以自行調整，目前各家路線票價也都未達核定上限。劉育麟說，票價調整是彈性的，短期隨油價變動而訂，長期則每兩年檢討一次，根據業者成本計算。

國道客運暫不漲價，明年元旦則有多項交通新制上路，包含檢舉交通違規採實名制、新款機車強制加裝ABS、另為讓胖卡餐車後方作業空間擴大，明年起可合法將車輛Ｃ柱切除。

交通部也參考國外，推動國內高齡遊覽車延壽安全查驗制度，八十八年六月卅日前未經車輛型式安全審驗者，明年起只能作為交通車使用。

交通部也修法，一格小型停車格可以停放一輛以上大型重機，每輛均收停車費；另交通違規檢舉逐年增加，但明年起檢舉人應提供個資、改採實名制。

明年元旦交通新制表

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