苗市2里活動中心動工 還有日照中心服務

2018-12-22 21:45

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市文山、文聖2里，長期以來，沒有里民活動中心，須借用西山聖帝廟，公所自籌4500萬元、加上中央補助2000萬元，購地興建里民活動中心，今天舉辦動土典禮，預計後年中旬完工；市公所表示，完工後的建築除可提供里民聚會活動空間，還具日間照護服務中心，提供里民完善服務。

市長邱炳坤表示，文山、文聖里為苗栗市近年來新興發展的社區，2個里的人口數將近9000人，卻沒有里民活動空間。因此公所從2年前開始購買土地、爭取中央經費、工程委託規劃設計到工程發包，於今天動土開工。

邱炳坤感謝里民、里長及地方民代對此案的支持，更感謝衛生福利部補助興建經費2000萬元，減輕了市公所負擔。

市公所表示，活動中心興建的位置，考量文山、文聖2里民使用的方便性，透過公開採購，經評選以西山聖帝廟旁的位置最為適合、基地面積也符合要求。

文山、文聖里民活動中心，基地面積為約355坪，每一層樓室內面積約為160坪，為3層綠建築設計， 一、二樓作為里社區活動中心使用、三樓將依衛生福利部的要求做為日間照顧服務使用，總工程經費6500萬元，工期約20個月。

邱炳坤、新任市長邱鎮軍及當地民意代表、文山里長、文聖里長和社區理事長，今天共同進行動土儀式，文山、文聖里里民也熱情參與分享里內興建「新屋」大事的喜悅，祈求開工平安、動土順利、圓滿吉祥。

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