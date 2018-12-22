員工爆淡海輕軌ATP有安全疑慮 朱立倫卸任前搶通車

2018-12-22 06:23

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡海輕軌綠山線趕在新北市長朱立倫卸任前兩天通車，但新北大眾捷運公司內部員工爆料，指履勘和試車期間，列車輔助限速裝置（ATP）有安全疑慮，始終未能排除，外界質疑此時通車是否「為朱立倫衝政績」？準新北市長侯友宜昨天任命的捷運工程局長李政安說，淡海輕軌通車期程早在2014年發包就已宣布，經由委員初勘、履勘等程序，最後由交通部審核通過，一切按照原訂期程「準時完工」，絕非政治考量。

市府︰通車期程早就宣布 非政治考量

淡海輕軌列車「行武者號」是台車公司首列「國車國造」列車，考量淡海輕軌綠山線多為高架路段，坡度陡、又有近90度的大轉彎，因此在設計車廂時納入ATP，每列車ATP造價大約350萬元。「行武者號」目前有7列車，每列車由5節車廂組成，每列造價1億2千萬元。

綠山線多高架、陡坡又有大彎 才納ATP

李政安表示，淡海輕軌綠山線依計畫於今年底完工通車，經初勘和履勘確認安全無虞，因為交通部的通車許可剛好搭上朱市長卸任時間，沒有趕不趕的問題，通車也不是新北市政府說了算。

議員要求以安全為重 別趕著試營運

民進黨新北市議會總召李坤城說，ATP被要求關閉的指控、延宕的淡海輕軌機廠，都涉及通車安全，希望新北捷運局、捷運公司講清楚，讓民眾能夠放心地搭乘，而不是趕著在朱立倫卸任前通車。

國民黨團書記長、議員林金結則表示，淡海輕軌經履勘、多次測試，達到安全標準才能試營運，朱立倫也親自搭乘，沒問題才敢通車，不用太擔心。

新北市議會無黨團結聯盟總召蔡錦賢也抱持樂觀態度，他認為，如果員工指控屬實，那新北捷運公司、捷運工程局應該要改進，但是試營運本來就是會邊試邊改，不可能一次到位，沒有先試營運讓民眾免費搭，要怎麼改進？

新北市議員鄭宇恩說也曾接獲員工反映，她要求捷運公司以安全為重，不要趕著試營運，並應提供履勘至今的所有行車紀錄供查，「ATP的重要性已在普悠瑪翻覆意外中得到慘痛的驗證，如果輕軌的限速裝置經常故障，乘客安全誰來負責？」

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