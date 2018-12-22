十年磨一劍！張福欽再奪木柵鐵觀音特等獎

2018-12-22 05:59

〔記者楊心慧／台北報導〕木柵農會為推廣當地鐵觀音茶，每年舉辦木柵冬季優良鐵觀音茶比賽，今年已邁入第31年，這次奪得特等獎的茶農張福欽10年前曾得過一次，中間他多次參賽，但都與獎項擦身而過，不過10年來他始終努力，終於再度獲得極具殊榮的特等獎。

木柵農會從1987年開始舉辦「木柵冬季優良鐵觀音茶比賽」，除了推廣鐵觀音外，也希望能讓當地鐵觀音越來越好喝。木柵農會昨舉辦頒獎典禮，並在木柵農會樓下舉辦今年冬季優良鐵觀音茶比賽的得獎茶葉舉行展售會，不少民眾特地前往購買。

木柵鐵觀音茶種特色是「濃郁醇厚、香濃味甘」，台北市產發局表示，每件參賽的茶葉都必須經歷農藥殘留檢測、評審委員評定香氣、味道、外觀等，特等獎更是百中選一，張福欽十年前曾獲得殊榮，但後來卻都與獎項擦身而過，但他仍不氣餒，不斷增進自己的製茶技藝，終於再度奪得獎項。

張福欽指出，自己的茶是有機栽培，不受化學藥劑所影響，也喝得出「自然」，至於把茶泡好，有很多關鍵，像是心境和泡出的茶味道也會有所不同，泡茶的溫度也非常重要。

張福欽表示，比賽也要看運氣，泡茶、喝茶的環境很重要，在室外和室內喝起來的味道又不一樣，他認為，泡茶變化很大，除了茶要好以外，運氣則是另一個重要的部分。

張福欽笑說：「若剛好前一位參賽者泡出來的茶很澀，評審喝完再喝你的茶，那時候舌頭已經麻掉，可能會影響你的成績，所以才說運氣很重要。」

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