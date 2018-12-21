紫南宮錢母為何年年換造型？ 原因曝光！

2018-12-21 19:10

〔記者劉濱銓／南投報導〕有「神明銀行」美譽的南投竹山紫南宮，今發表豬年錢母「金豬入門百福臻」，廟方每年都挖空心思設計錢母造型與主題，年年改版不僅是給信眾驚喜，也因近年坊間、網路仿冒品太多，才會以此反制，要跟仿冒品宣戰，維護權益、避免爭議。

廟方表示，每年信眾都很期待新錢母，因此設計都很用心，不論紀念幣上的生肖圖案，或是代表的招財納福意義，都希望能用庶民語言打動民眾，新的一年是12生肖的最末，豬年也代表豐收之年，錢母便取名「豬來福」，代表諸（豬）事圓滿。

此次豬年錢母套幣以金元寶為外框，與狗年的扇形外框不同，也與之前雞年的盒裝套幣不一樣，且發表錢母前，對於錢母設計也都保密到家，另外，金、銀紀念幣的布套，今年也改成紅、黑顏色，與之前的紫、藍不同，盼能達到杜絕仿冒目的，也讓民眾耳目一新。

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