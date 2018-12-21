教育部核定500萬元經費 助岡山高中操場脫胎換骨

2018-12-21 13:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕岡山高中的田徑場PU人工跑道已使用逾27年，部分設施經多次維修，已老舊不堪，立委邱志偉獲報前往會勘後，向教育部體育署爭取運動場改建經費，最終獲核定500萬元，未來將可提供更舒適、更完善的校園運動環境。

岡山高中運動場面積達2805平方公尺，自民國80年完工至今，從未經歷大規模整修，PU跑道多處破損龜裂，屢次修補，卻是治標不治本，部分設施經評估，已不堪使用，需要更新。

由於岡山高中師生人數為1731人，鄰近社區民眾使用人數也超過300人，加上岡山高中的設有體育班，有田徑、舉重、擊劍等項目，運動場的使用率相當頻繁，若不更新設備，恐造成師生運動傷害。

邱志偉在接獲學校反映後，立即召集教育部體育署及高市政府教育局共同會勘，考察跑道損壞情況，經評估後，跑道下層重新施作並將原有面層刨除，才能解決問題，另外還有跳遠場跟鉛球場地等須重新施作。

由於所需經費不貲，邱志偉積極向教育部爭取，經過多次努力下，日前已由教育部體育屬簽核，同意補助500萬元的建改經費，完工後將有全新PU跑道及田徑運動設施可供使用，提供師生、在地居民更好的休閒運動環境。

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