「張學良的幽幽清泉夢」繪本 吸引親子閱讀

2018-12-21 11:44

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府文化局今天出版「張學良的幽幽清泉夢」繪本，畫家林廉恩在書中以清新畫風、淺白文字描述少帥張學良在清泉部落的13年山居歲月，吸引親子閱讀，這本書在文化局及縣內圖書館都可借閱，若需洽購可上文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」瞭解詳情。

新竹縣政府文化局長張宜真說，文化局出版「張學良的幽幽清泉夢」主要的目的是希望超越政治與歷史，讓更多人了解屬於新竹縣在地的張學良故事。文化局特地以繪本方式呈現故事內容，運用色彩鮮豔的畫風、活潑的構圖，並且根據在地耆老描述，還原當時五峰鄉居民、清泉原住民與張少帥相處的點點滴滴。

張宜真也說，「張學良的幽幽清泉夢」繪本也將張學良故居周遭的景點呈現在書中，例如藝術家康木祥利用舊清泉吊橋鋼纜完成的裝置藝術「蛹生」、林舜龍的「森之蛹」、三毛夢屋、將軍湯、清泉一號吊橋、清泉天主堂以及桃山國小等富有在地故事性的藝文景點。

文化局表示，「張學良的幽幽清泉夢」作者林廉恩曾獲2015年、2018年波隆那兒童插畫獎和2014年美國3X3當代插畫獎，他擅長使用壓克力顏料、水性蠟筆及複合媒材拼貼。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/