點點做愛心！捐點數換生活品 幫助弱勢癌友

2018-12-20 20:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「點點」做愛心，幫助弱勢癌友！康善基金會與台中榮總、院內商場美德耐的全家便利商店合作，民眾到全家消費捐點數，1元可集1點，刷公益條碼或報愛心帳號0988285295，捐贈點數給基金會，兌換成生活用品，輕鬆幫助癌友所需的生活物資和營養品。

中榮美德耐全家便利商店試辦捐贈點數，1週已經累積超過30萬點，目標未來每天募得5萬點，今天正式開辦宣傳，康善基金會董事長、中榮副院長張繼森現場示範購物捐點數，買了一個25元麵包，立刻捐出25點，一點不漏，輕鬆做愛心，呼籲民眾響應。

康善基金會執行秘書閻靜玉說，基金會成立「早日康復補站」長期免費提供營養品幫助經濟弱勢的癌症病友，以往捐款大多都是現金與物資，但募資礙於大環境影響常不如預期，現在透過公益點數捐贈，平常上全家超商消費時就能隨手做公益，方便又快速。

全家便利商店在去年有3成點數未兌換，今年美德耐商場首次與康善基金會在全家台中榮總店設立第一處「公益點數補給站」，透過全家會員點數轉移，捐贈給康善的早日康復補給站，將點數兌換商品，換取符合病友所需要的商品，之後也將擴點到其他分店。

消費者也可以將不要及快過期點數，轉移給公益單位整合運用，讓點數做愛心，「一點」也不浪費。

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