連台灣YouTuber都被「中國台灣」 囧星人發文否認

2018-12-20 17:37

〔記者簡惠茹／台北報導〕連台灣網紅都被「中國台灣」，台灣YouTuber冏星人的中國網站今日頭條發出文章表示自己來自中國台灣，網友湧入稱呼他們是中國冏星人，但是冏星人在臉書表示，該文章不是他們所發，而是討論作品授權的北京小馬文娛公司發出，正在了解狀況，冏星人稍晚更新最新進度，表示已經聯繫中國公司註銷帳號。

中國網站今日頭條今天出現一篇文章，名稱為冏星人的帳號，以簡體字寫下，「嗨，大家好，我們是来自中國台灣的冏星人，很开心入住今日頭條，書評、影評，還有一些冏人的冷知識，都在今日頭條哦」，此文一發出，引起台灣網友湧入冏星人臉書留言，譏諷冏星人是中國冏星人。

冏星人今天下午在臉書上表示，謝謝大家關心，那篇文章非本人所發，而是處理他作品的MCN公司的北京小馬文娛公司發的文章，他們指接洽過作品授權事宜，發文前內容未經討論，正在詢問對方詳細狀況。

冏星人也聲明，她只會說自己是來自台灣的冏星人，不可能說自己來自中國台灣，今日頭條的文章不代表她的立場，已經聯繫中國公司註銷帳號，但是對方竟然回答，他們使用這樣的說法，沒有政治涵義，讓網友覺得相當傻眼。

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