夏林清竟成輔大性侵案論文指導教授！ 律師：根本答辯狀

2018-12-20 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕輔仁大學心理系曾爆發性侵事件轟動全國，時任社會科學院院長夏林清組成工作小組，然而當事人男朋友指控夏林清企圖息事寧人，甚至質疑受害者「酒後亂性」，造成當事人二次傷害。事隔3年，事件竟未完全落幕，有律師於臉書貼文爆料，夏林清竟擔任以該性侵案為題的論文的指導教授，痛批此論文根本是夏林清自己的「答辯狀」。

輔大性侵案轟動全國 夏林清被指息事寧人

輔大心理系於2015年6月爆發性侵事件，當時輔仁大學心理學系系主任何東洪、社會科學院院長夏林清等人，未依照《性別平等教育法》處理事件，而在無法源情況下組成工作小組輔導。受害女學生男友於臉書詳述性侵案發生經過外，指控夏林清在處理過程企圖息事寧人，質疑女學生酒後亂性造成二次傷害。同時，工作小組報告也定調該事件為猥褻、而非性侵。

此事件引發社會譁然，輔仁大學校方決定以違反《性別平等教育法》第21條規定，解除了何東洪的系主任職務，事後夏林清仍不斷與網友論戰，認為當事人和男友涉嫌偽造事實，之後輔大緊急召開性別平等委員會，決議立即暫停夏林清的社會科學院院長職務；而輔大性侵案已於今年3月於最高法院全案定讞，王姓加害人被依乘機性交未遂罪，判處3年6個月有期徒刑。

然而，事件竟未完全落幕，律師吳俊達昨（19）日於臉書發文爆料，夏林清竟然將處理得荒腔走板的輔大性侵害案，指導學生寫成博士論文，質問台灣心理學界都沒人出來講話，痛批「本日最垃圾」。吳俊達認為，這根本不是博士論文，只是夏林清自己的答辯狀，然後找了四個「沒有是非倫理觀念」的「OO」幫她蓋章背書而已。

吳俊達批論文：引用13篇專書、其中3篇為夏林清著作

除此之外，吳俊達指出，從該論文之參考文獻可知，該論文全文僅引用13篇論文專書，其餘均為網路報導、文章或相關人士網路言論，且引用之13篇論文專書，均與「網路宰制性」、「網路行動研究」及「無罪推定」等議題無關。最重要的是，13篇論文中有3篇為夏林清著作。

被害人若願意 吳俊達願組律師團提訴訟

吳俊達表示，自己在思考該論文本身在法律上是否對於被害人構成了「人格權」、「隱私權」的重大侵害，不但應該禁止出版、完全銷毀，甚至更應該對於被害人負精神上損害賠償責任。「如果被害人有意願，我們非常樂意協助組織律師團，為被害人提出訴訟」、「因為這真是一個必須嚴肅看待的重大法律問題，這也是考驗台灣心理學界自律程度的關鍵時刻！」

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