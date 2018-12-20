輔大性侵案成博士論文題材！ 竟由夏林清親自指導

2018-12-20 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕輔仁大學心理系於2015年，發生王姓學弟在校園內趁學姊酒醉硬上的性侵案，時任社科院長、心理系教授夏林清未依照性平法處理此案，更認為這只不過是「情欲流動」。雖然夏林清目前已被停聘、王男也被判刑3年半定讞，但最近竟然出現一篇以夏林清為指導教授的博士論文，專門探討輔大性侵案的「案外案」。

從台灣博碩士論文網站上可以看到，由何姓學生所撰寫〈網路宰制性的辨識與拆解─以輔大性侵案外案為例〉博士論文，指導教授分別為夏林清和丘延亮，口試日期則是今年6月16日。

從摘要與目次中不難了解，這篇博論探討的是事情的真相如何被網路世界所遮蔽，以及網路審判所帶來的「冤罪性」，似乎是想要為當時遭到網友圍攻的夏林清做出辯駁。

此外，論文第7章指出，在被網路聲浪圍毆之下，夏林清於臉書上不得不噤聲，等於是遭到了排擠。隨後的章節甚至質疑了「受害者最大」的價值觀，認為過度保護受害者無疑會形成另一種宰制結構。

該篇博士論文全文共174頁，不過本文只有149頁，後面頁數則是附錄與參考文獻。然而，在參考文獻的部分，竟然沒有幾本專門書籍，絕大多數都是新聞報導與臉書貼文。

更有甚者，此篇博論的網路電子全文公開日期，竟然訂在2023年9月5日，幾乎要5年之後才能看到全文。

相關新聞《夏林清竟成輔大性侵案論文指導教授！ 律師：根本答辯狀》

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