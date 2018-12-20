小七集點玻璃碗屢傳爆裂、濺血意外 民眾質疑是劣質品

2018-12-20 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕集點兌換贈品在各大連鎖超商已經是常見的刺激消費手法，以可愛、實用抑或是與知名卡通聯名的產品總能引起民眾瘋狂集點，但近日7-11換購的玻璃碗卻傳出屢屢爆裂，造成濺血意外。

綜合媒體報導，不少民眾都在網路上PO出在7-11換購的玻璃碗，突然間「碰！」一聲爆裂開，嚇壞民眾，甚至有些人更遭到碎玻璃劃傷，許多民眾質疑玻璃碗是不是劣質品。

「爆料公社」中，一名男網友10日PO出在7-11換購的小浣熊玻璃碗碎裂的照片，他表示，女友很喜歡紅色系列的小浣熊玻璃碗，因此換購了4個，日前有一個突然碎裂在餐袋中，原以為是自己使用不慎，但上禮拜女友將玻璃碗從冰箱拿出來時又突然爆裂，碎玻璃劃傷手指。

上網一查發現有很多類似的案例，目前7-11應允要以同額禮券作為賠償，網友表示希望民眾說出使用玻璃碗的實情，讓7-11重視商品品質跟消費者受傷的危險性。

不只該名男網友，16日一名女網友也在「爆料公社」貼出玻璃碗碎裂的照片，她寫道：「只用過一次洗過乾了放一邊，很突然的，蹦！一聲裂掉小碎片彈飛...真的差點眼睛被刺到，好可怕...」不少網友紛紛回覆「已看多篇此款商品破裂的文了，要小心使用」、「不太能理解品質這麼差加購還不便宜」。

據《蘋果》報導，7-11對此回應，表示商品出廠前皆有經過SGS檢驗及X光機檢驗，7-11表示，網友所的商品若是以網購等其他方式購得，可能是在運送過程中碰撞而產生裂縫，進而發生爆裂的情形。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/