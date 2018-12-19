呂捷「大師開講」首到屏東枋寮 妙語如珠全場樂翻

2018-12-19 23:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「青春像衛生紙，看著很多，抽著抽著就沒了…」補教名師呂捷今天首度到屏東演講，受枋寮高中「大師開講」之邀，幽默口吻和回馬槍式的玩笑，完全對到青少年胃口，整場逾1小時演講，讓近1500名師生時而哄堂大笑，時而大聲叫好，學生直說，「哥教得真的不是歷史，是人生！」。

呂捷說，自己除了是第1次到屏東外，也僅是第4次到高中演溝，到場更發現還有國中生，希望用淺顯的口語接近學生，但會緊扣「一定要上大學，還要上好大學」核心。

呂捷以自己參加大學OB盃的經歷，帶起話題，他說，當時大學好友聚頭，聊得全是大學4年的回憶，他鼓勵學生，當時大學錄取率是37%，現在說不定有137%，很好上大學，就像現在台灣所有東西都在通膨一樣，如女神比比皆是，學歷也是通膨題材，但無論如何都要念大學，因為，念大學可以做很多你想做的事，大學是人生最快樂的4年。

呂捷接著表示，既然要念大學，就要念好大學，當年他高中畢業後毫無目標2年，當過泥水工、殯葬業、便利商店，甚至「替天行道公司」，也說他的學生常常譏笑他是「流氓」，但無論如何，他在媽媽苦勸下才浪子回頭考大學，上了大學，他也發現這是人生的轉捩點。

「珍惜你得來不易的青春！」，呂捷指出，他認為大一大二並不需要打工，因為如果把青春用1個小時150元就賣掉了，1週就算賺了20小時的3000元，相對於把1生僅有1次的18歲就白白的流失，是得不償失，像郭台銘有3000億元，但他都買不回青春，請學生豐富你的大學生活，好好的玩，認真的玩，努力的玩，留下人生最寶貴的回憶。

呂捷說，你老時，你希望能向孫子輩訴說著難道是大學生涯只有打電動嗎，何苦如此作一個連你自己都不會驕傲的事，他說，當你大三大四時，寒暑假時都打工可以存10到12萬，送自己1個青春的禮物，建議自己和好朋友畢業旅行出國自助，也鼓勵大家去近又相對友善、治安好、東西好吃，且多數台灣人都或多或少會研究其文化的日本，豐富自己的人生。

呂捷也舉曾有學生反問他「那研究所呢？」，呂捷也直白的表示「你已經不是學生，是大人了！」；呂捷最後總結指出，上大學就是第1別被21，第2別違法，第3別危險，但要努力著揮灑得來不易的青春，大學就是「莫忘初衷」，「不要忘了值得驕傲的那一刻」，讓自己回首人生來時路時，永遠記得最值得驕傲的那一刻，語畢，現場滿堂采。

枋寮高中還邀請遠在20公里外的車城國中近150名師生到場共聞大師「開示」，坦率直白的說法有別於傳統課堂教條式的語言，枋寮高中並贈出呂捷著作「哥教得不是歷史，是人性」一書，沒提問拿到書的學生還頻頻向老師詢問「我想拿書」，顯見演講很對學生們胃口。

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