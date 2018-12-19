政院推動雙語國家政策 中興大學推口譯課程養成雙語並用人才

2018-12-19 21:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院推動2030雙語國家政策，中興大學設計「中英種子口譯員培育課程」，以口說能力、記憶訓練、模擬口譯等實務課程，培育學生雙語並用能力，實務化課程讓學生直呼有感。

中興大學外文系執行教育部中英種子口譯員培訓計畫打造「國際視野，雙語人選」，推出中英種子口譯員培育計畫課程，讓學生磨練雙語並行能力。

計畫主持人興大外文系助理教授陳安頎指出，行政院積極推動2030雙語國家政策，未來具國際觀的雙語人才需求迫切，學校希望能及早養成學生雙語並行能力，配合教育部多元語境之英文學習革新計劃，推出口譯人才培育課程。

陳安頎指出，口譯課程以時事新聞為教材，讓學生跟著時事磨練，藉由包括演練口說能力、演講技巧、記憶訓練、口譯筆記、模擬會議等以實務取向的課程活動，累積雙語並用能力，吸引80多名學生修課。

近日學校舉辦期末發表會，更以國際會議的形式推出，邀4位講者演講，由學生同步口譯，展現學得的口譯技巧及累積的相關背景知識運用等成果。

實務操練課程讓學生極有感，有學生說，即席口譯除要能聽懂對方所言內容外，更要及時抓到重點不能翻錯，甚至要兼具翻得有趣精彩，要練就「一心數用」的能力最具挑戰性；此外，過程更絲毫不能恍神，否則就可能錯過重要內容沒翻到，影響口譯完整性，課程很有收穫。

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