徵用焚化爐？禁豬屍進場？非洲豬瘟境內防疫有難題

2018-12-18 23:30

［記者陳彥廷／屏東報導］防堵中國非洲豬瘟提升到國安層級，原定本週五於崁頂焚化爐燒毀豬屍的演練延期到下週，外傳行政院長賴清德將親自督軍展示政府防疫決心，不過，崁頂鄉代會上週五卻決議要求環保局禁豬屍進場，非常時期是否得徵用焚化爐，焚燒又否會成為防疫薄弱環節，引發關注。

崁頂鄉長林光華鑑於曾有病死豬流入崁頂焚化爐焚化案例，上週提請鄉代會討論因應豬瘟措施，鄉代會決議要求焚化爐依管理辦法拒豬屍入場，但農委會為演練，當天卻剛好在崁頂焚化爐內安裝豬屍攪碎機，今天則公開說明疫死豬將採優先掩埋，若量過多則攪碎燒毀，並已協調環保署調度焚化爐，

其實農委會超前佈署，上週的預演，原是為了本週五的正式演習，但這場防疫等級升高後的首場演練，因備受重視延期準備，賴清德還可能親自督軍，但直到今天才正式通知所在地的崁頂鄉公所。

屏縣府今天派員向林光華、縣議員周碧雲及鄉代主席郭茂良說明，縣府強調，演練重點即為疫病發生時豬場人員管制、疫情處理模式及屍體處理機制建立，人員、車輛均經徹底清潔消毒後才能進出以防病毒擴散風險，對環境降低到最小衝擊，也承諾會依依中央防疫規定做好消毒、隔離與密閉等防疫措施，並利於防疫措施執行的檢討改進。

不過，林光華先是抱怨縣府執行這麼重大的事情卻都未正式通知，他隨後並指出，農政單位對焚化爐的流程不熟悉，像是豬屍進場攪碎，雖密封包覆但焚化爐巨夾夾入焚燒室的過程中，若破損，血水、碎肉及病毒等流回儲坑留存，難保不會成為傳染源，他也強調，疫情無人樂見，但焚化爐非化製場。

不僅崁頂的管理辦法禁止獸禽屍體進場，臨近高雄市的焚化爐亦禁止禽入場，「不是豬送到焚化爐就了事」。3人都指出，防豬瘟已提昇到國安層級，農政單位卻不了解焚化流程，且焚化爐管理辦法明文禁豬屍進場，若政府不解套，將帶頭違規還會與民意決議抵觸，難保鄉民屆時不會反彈。

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