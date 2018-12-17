4年拿15件公共工程金質獎 中市從墊底躍升全國第1

2018-12-17 16:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府公共工程獲獎連連，今年又一舉拿下6座象徵國內公共工程界最高榮譽的行政院公共工程金質獎。市府今（17）日表示，市長林佳龍團隊4年來共獲得15座公共工程金質獎，從全國墊底0座，躍升為全國第一。

第18屆行政院公共工程金質獎揭曉，台中市共獲得6座金質獎，包括建設局的花博聯外道路-國道四號神岡交流道延伸甲后路、花博天空步道及花馬道、花博館興建，水利局的新光水資中心、綠川排水景觀、綠川水質淨化等工程，其中新光水資中心更拿下優等獎。

建設局表示，花博聯外道路又稱新廣大橋，除紓解花博期間車潮，更將帶動神岡、后里、外埔、大甲地區發展：花博天空步道則聯結花馬道向西設置人行天橋，花博期間可作為人行專用徒步動線，之後則是自行車道與人行專用廊道；花博的花舞館、囍香逢館永久館，遊客中心、發現館臨時館興建工程，也都各具巧思。

建設局表示，金質獎是國家公共工程的最高榮譽，2014年以前，台中市政府未獲任何獎項，市長林佳龍上任後，重視公共工程品質，並以追求金質獎為努力目標，提升工程品質。4年來共獲15座公共工程金質獎，獲獎數量不僅六都第一，更是全國第一。

市府指出，獲金質獎的工程包括104年台中國家歌劇院、海天橋，105年溪尾大橋、北區國民運動中心、水湳水資中心、柳川汙染整治，106年水湳智慧城中央地下停車場、松竹國小松竹樓整建、文山水資中心，加上今年6座。18日將出席中央頒獎典禮，並與各縣市交流、分享台中經驗。

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