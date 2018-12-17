台南跨年晚會金曲歌王接唱 玖壹壹壓軸

2018-12-17 14:16

〔記者劉婉君／台南報導〕 台南市跨年晚會將於31日晚上6點，在高鐵台南站前廣場展開，金曲歌王謝銘祐、翁立友、蕭煌奇接力演唱外，還有茄子蛋、宇宙人、蔡旻佑及壓軸的玖壹壹等，陪民眾一起迎接2019年。

台南跨年晚會主持陣容包括小鐘、莎莎、郭彥均、李懿，今年主題「每個市民都可以是大明星」，跨年倒數充滿「台南味」，邀請在地各領域的市民一同上台，有謝銘祐、青年創業代表劉鎮宇、新農人代表許復堡、吳明哲、在國際獲獎的熊鳳玉、羅家榆、張簡麗華、黃彥儒、在台南定居的大洞敦史、Robert Dawson、Damien Trezise等人。

演出卡司還有吳汶芳、曾沛慈、張艾莉、愷樂、大賀兄弟等。擔任倒數後壓軸的玖壹壹更是首度到台南參與跨年演出。

台南跨年3部曲每年都吸引許多民眾參與，首部曲先於12月31日下午，到北門井仔腳賞夕陽，送走2018年最後一道夕陽；二部曲再到高鐵台南站一同嗨翻跨年晚會；三部曲於2019年元旦至左鎮二寮迎曙光，再到新化虎頭埤升旗，迎接新的一年到來。

不過，二寮觀日出活動因交通及地形限制，循往例總量管制3000人參加，西拉雅國家風景區管理處採預先開放索票方式，2天內就已全數發放完畢。

而跨年晚會當天，市府也提供免費接駁車，台鐵則配合於隔天凌晨加開班次。

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