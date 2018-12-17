交通船業者取消綠島居民優待票 地方反彈

2018-12-17 11:49

［記者張存薇／台東報導］台東縣政府調漲富岡港交通船停泊費，漲幅高達3倍，交通船業者也貼出公告，明年元月15日起取消綠島居民半價的優待船票，引發綠島居民反彈，將接任綠島鄉長的謝賢裕今天在議會質詢時要求縣府召開協調會，大家坐下來好好談一談，農業處長許瑞貴保證，新縣長饒慶鈴上任後，縣府將與公所盡快協商，但保證「不會增加離島居民負擔」。

台東富岡到綠島船票單程為460元，綠島居民優待票為250元、居民憑票根可以再向鄉公所申請80元離島交通補貼，不過交通船業者貼出公告，指縣府大幅調漲停泊費，因此明年元月15日起取消綠島居民半價的優待票。

謝賢裕質詢指出，縣府要調漲停泊費，就是要自籌部分富岡港擴建經費，但自籌款應該是縣府自己想辦法、不應該影響離島居民行的權益。

許瑞貴說明，中央規定富岡港擴建經費20％由縣府自籌，基於使用者付費原則，因此調漲船隻停泊費，在兼顧港區整體維護、使用者付費及綠島居民權益下，保證不會讓離島居民負擔增加。

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