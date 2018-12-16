高雄麻油雞「4塊肉」280元被譙爆 老闆：這是放山雞...

2018-12-16 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友指出，到高雄買了一袋麻油雞，只有4塊肉卻要價280元，在臉書社團詢問「這是正常的嗎？」，引起網友討論。店家對此則回應，自家都是選用「放山雞」，店內都是秤重計價，客人若挑大隻的雞腿，價格自然會比較高。

一名男網友在臉書「爆怨公社」PO出照片，指出他在高雄漢神百貨買了一份麻油雞，再加上一份小份油飯，總共要價400元，讓他結帳當下傻眼，事後更不滿表示「請問高雄這一袋麻油雞4塊肉要280是正常的嗎？」

照片中的透明塑膠袋內，裝著4塊麻油雞肉和少許薑片，有雞腿和雞翅，但要價280元，網友紛紛留言酸說「石油做的？」、「錢出去，雞肉來，攤販發大財」，也有曾「受害」的網友表示「我買過一隻腿快350，下次不要再踩到雷了」。

《東森新聞雲》報導，麻油雞老闆對此表示，自家都是選用放山雞，價格相對會高一些，並澄清店內都是秤重計價。老闆解釋，當天客人挑了一隻大雞腿「你看這腿這麼大，大隻一定重啊！一定要比啊，不能只看價錢」，並強調他們都是選用真材實料。

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