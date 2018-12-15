崁頂焚化爐預演非洲豬瘟「善後」 豬屍攪碎機進駐

2018-12-15 16:15

［記者陳彥廷／屏東報導］昨天開始，若有旅客違規從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉類產品入境，將裁處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，邊境防疫拉高層級，演練疫情爆發後「善後」方式，也如火如荼進行，特別為疫死豬屍設計的攪碎機，昨天也進駐屏東崁頂焚化爐，將於下週五的正式演練中啟用。

因應非洲豬瘟病毒入侵的威脅迫在眉睫，屏東縣是養豬第2大縣，屏縣府農業處指出，為保障養豬產業不受衝擊，政府除作好邊境檢疫，阻絕病源於境外是責無旁貸的使命，但若非洲豬瘟病毒不幸突破防線入侵豬場，迅速有效撲滅病源，防堵疫病擴散蔓延，也是不容推卸的職責。

繼金門、台南進行相關演練後，昨天演練的預演先行來到崁頂焚化爐，縣府農業處指出，模擬演練為配合12月21日正式演練的預演，情境假設養豬戶因參與大陸活動並參觀養豬場回國未遵守自主清潔消毒及隔離1週造成疫情病毒擴散，情境力求與實況相似，演練疫病發生症狀、地方獸醫協診、可能感染症狀、疫情即時通報、疫情調查及防疫機制啟動等，藉由模擬演練，各地觀摩學習以利疫情發生時的執行都能迅速確實。

官員說，不可整隻豬屍送入焚化爐，因此調入數台攪碎機佈置，目前正在調配動線，以利送料入焚化爐。不過，昨天崁頂鄉公所及鄉代會形成「焚化爐不是化製場不該燒屍體」，且也作出要求「焚化爐嚴格遵守禽畜屍體、內臟不得入場規定」的決議，出現地方民意的反彈聲浪。

農業處官員強調，模擬演練重點的就是在疫病發生時豬場人員管制、疫情處理模式及屍體處理機制建立，人員、車輛均經徹底清潔消毒後才能進出以防病毒擴散風險，對環境降低到最小衝擊，另關於防疫後撲殺後屍體處理銷毀程序，不論是掩埋化製或焚化爐銷毀，在各項環節中，本縣均依中央防疫規定做好消毒、隔離與密閉等防疫措施，並利於防疫措施執行的檢討改進。

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