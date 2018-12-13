土地徵收卡關太久 草屯富林路改善工程延宕至今

2018-12-13 22:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮富林路，是中興新村、草屯市區到中潭公路的捷徑，但路幅太窄、車流量多，交通事故頻傳，改善工程前年就被營建署列入生活圈計畫道路，卻在徵收作業卡關，今年徵收作業重來，公所目前完成委託地價查估工作，卸任在即的草屯鎮長洪國浩，請接任的簡景賢鎮長早日促成工程。

南投縣草屯鎮富林路、和平街、平等街是市區3條交通瓶頸道路，前年即獲營建署列入生活圈計畫進行改善，縣府僅同意先施作富林路（都市計畫28號道路），由縣府和公所負擔1/4土地徵收費，工程費則縣府、公各負擔17％。

工程原訂去年底由公所完成代辦土地徵收作業，今年營建署開始施工，但72筆土地中，有7名地主強烈反對，四處陳情抗爭，而36％未同意協議價購的土地，須送強制徵收，縣府要求公所再溝通下，徵收作業無法在去年完成，所有徵收作業今年下半年重來。

目前草屯公所委託估價書重新查估交易市價，徵收作業已完成，公所透露，市價約比原來查估價略高一點，因此，土地徵收費將由先前的2億200多萬元，增加到2億2100多萬元。

即將在25日卸任的鎮長洪國浩說，工程經費由中央補助大半以上，要請新任鎮長簡景賢上任後能儘快召開公聽會、請縣府地上物查估、協議價購等程序，讓改善工程能順利進行，改善最迫切需要改善的瓶頸道路。

即將上任的簡景賢則說，改善工程一定要做，但因反對的地主一直持續反對且抗爭激烈，會繼續與地主們溝通。

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