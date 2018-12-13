苗栗客家火旁龍 明年2月13日展開

2018-12-13 13:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕客家（火旁）龍交棒，在苗栗市長邱炳坤推動之下，連續辦理20年，已成為全國知名的客庄特殊元宵慶典。邱炳坤即將卸任，市公所今天辦理「交（火旁）」儀式，由邱炳坤把帶領神龍的「龍珠」交接給即將上任的市長邱鎮軍；邱鎮軍表示，會致力將苗栗（火旁）龍文化延續。

另，邱炳坤、邱鎮軍也預告2019苗栗火旁龍，將在明年的2月13日（農曆正月初九）在玉清宮開光點睛，接著進行舞龍競技、2月16日（農曆正月十二）民俗踩街之夜、2月17日（農曆正月十三）晚間火旁龍之夜、2月21日（農曆正月十七）化龍返天，精彩可期。

邱炳坤致詞時表示，火旁龍是客家人唐山過台灣，遠從中原帶到台灣的客家習俗，龍燈代表吉祥光明，驅逐黑暗，火旁龍則是越火旁越旺帶來吉祥好兆，而這樣的活動有極深的意涵與人文在其中，並不只是街頭上演的即興表演，代表的是客家人對闔家平安、風調雨順、國泰民安的期許與祝福，因此舉辦以來，受到所有媒體與文化研究人士的重視，更是苗栗縣、台灣客家人最具特色的民俗活動。

邱炳坤感謝所有苗栗鄉親的支持，及台灣中油公司歷年來對活動的鼎力贊助，並期許希望火旁龍文化能永續傳承。

邱鎮軍則說，感謝邱炳坤市長任內大力推動這項客家文化，並年年精益求精，讓火旁龍文化躍上國際，成為山城苗栗的文化表徵，他也會致力把這項文化使命永續傳承。未來除了將活動辦好，也將引進新的觀念與視野，讓苗栗火旁龍能夠融合更多元素，讓這項珍貴的文化資產，持續發光發熱。

今天的「交火旁」儀式，邀請西山庄騏勝龍隊開場演出，由邱炳坤把帶領神龍的「龍珠」交接到邱鎮軍手中。現場也搭起燈籠牆，上面懸掛28顆大紅燈籠，每顆燈籠都寫上苗栗市各里的名稱，象徵28顆燈籠點亮苗栗市28個里，呼應2019苗栗火旁龍主題「火旁龍巡庄 新旺貓裏」。

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