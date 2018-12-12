雲科大參加韓國首爾發明展 拿下2金3銀1銅1特別獎

2018-12-12 14:46

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林科技大學師生參加亞洲最大發明展韓國首爾國際發明展，與來自全球30多個國家同場較勁，參展作品多達687件，雲科大參賽6件作品獲得2金3銀1銅1特別獎，成績亮眼。

金牌作品分別是「醫療輔具之內藏式變速機構」及同時獲得特別獎的「玻璃基板量測方法及其裝置」，3件銀牌作品則是「染料敏化太陽能電池」、「自主巡視保全垃圾桶」及「蓮蓬採收裝置」，銅牌作品為「整合非晶矽鍺薄膜於單晶矽太陽電池之效率提昇」。

「玻璃基板量測方法及其裝置」是一種玻璃基板量測方法及其裝置，針對玻璃基板的邊緣及端面尺寸進行檢測，透過影像擷取與影像處理，檢測該玻璃基板的尺寸是否達到要求的精度，不僅方便量測，也可節省人力成本，準確度與檢測效率都有一定的提升，在檢測需求較大量的情況下，仍可以準確地維持檢測品質。

「醫療輔具之內藏式變速機構」可使用於一般手動輪椅，以搖桿方式進行驅動，可有效改善一般輪椅使用者常見的腕部慢性運動傷害，具有四段變速功能，使用者可依不同路況切換檔位使用，整體構造為模組式設計，可直接安裝於市售手動輪椅的後輪軸孔中，提升泛用性。該發明也可應用在電動輪椅上，使用者可依據地形狀況切換檔位使用，讓動力馬達的輸出維持在高運轉效率區間，避免馬達運轉的快慢互換，可提升馬達的使用壽命與電池的續航能力。

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