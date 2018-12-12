百年老店台鐵連年虧損 明年估虧21億

2018-12-12 09:42

〔記者陳宜加／台北報導〕「百年老店」台鐵連年虧損，明年度仍預計虧損21億元，主因傳統鐵路市占率每況愈下，加上承擔龐大退撫金支出、負擔法定優待票差等；不過，台鐵明年仍將延續各項重要專案計畫，包括採購新車、新票務系統、行車安全改善等。

台鐵報告指出，明年預計運量為113億延人公里，較今年減少1.7億，主因南迴鐵路電氣化工程影響部分運量；持續推動西部捷運化通勤運輸服務，配合台中鐵路高架化、高雄鐵路地下化的通勤車站陸續啟用，也將進行列車時刻調整。

台鐵表示，明年預計收入301.9億元，較今年增加18億元，主要來自於客運收入、租賃收入等，預計虧損21.8億元，將較今年減虧7億元左右，主因用人費用增加8億元、折舊及攤銷費用增加3.2億元，其餘虧損項目均較今年減少。

虧損填補方面，台鐵指出，連同累計虧損，待填補總金額預估將達1160億6862萬4000元。明年仍將有多項專案計畫進行，包括延續鐵路行車安全6年改善計畫、台鐵整體購置及汰換車輛計畫、票務系統整合再造計畫、電務智慧化等。

台鐵也說，專案經費共約156.7億元，其中4億由自有營運資金支應，152億元由政府投資。台鐵強調，台鐵肩負公共運輸責任，但因高鐵等其他運具競爭，傳統鐵路市占率每況愈下，加上承擔龐大退撫金支出、負擔法定優待票差、服務性路線與小站虧損、費率管制與天災造成路線中斷衍生營運損失，致年年虧損。

台鐵表示，未來將在掌握環島路網與車站區位優勢下，積極蛻變轉型，例如規劃西部幹線以都會通勤運輸為主、強化東西部幹線中長程城際與跨線運輸服務、推動電子票證服務與觀光創新服務，同時勵行開源節流、發展多角化事業等。

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