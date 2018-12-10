餐後腹脹腹痛得趴睡 三總澎湖分院解決病患痼疾

2018-12-10 21:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕長年受到痼疾所苦的68歲許姓男子，曾前往台灣本島北部大型醫院就醫，卻遲遲無法根治，今年6月前往三總澎湖分院就診，經一般外科醫師徐國峯診斷為食道裂孔疝氣，7月轉介至內湖三總完成腹腔鏡胃復位與裂孔修補併胃摺疊手術。

徐國峯醫師表示，今年6月份支援澎湖分院外科醫療，許姓男子因每日三餐用餐後即有腹脹、腹痛症狀，長期以來造成個人食慾不振且益發嚴重，必須採全身趴睡姿勢才能減輕腹痛；至6月份因長年腹痛無法改善，先至胃腸肝膽科陳軍廷醫師門診就醫，經確認為非典型腸胃細菌感染性疾病，再轉介至一般外科後安排患者電腦斷層（CT）檢查。

檢查發現患者的食道有8X8公分大小的裂孔，以致造成腸及胃有擠壓至胸腔現象，即醫學上所稱食道裂孔疝氣，係指胃囊由於某種原因通過食管裂孔突出到胸腔的病症，因為人體的食道和胃之間通常由膈肌分隔開，上面是胸腔內食道，下面是腹腔內的胃。食道穿過膈肌的地方稱為食道裂孔，如果胃囊穿過裂孔就形成了食道裂孔疝氣。

隨後三總分院安排許姓患者7月從澎湖轉台北內湖總院開刀，透過一般外科徐國峯醫師及胸腔外科吳悌暉醫師共同聯手，運用腹腔鏡手術方式，為患者完成腹腔鏡胃復位與裂孔修補併胃摺疊手術，此一手術方式僅在患者腹部開出4個約0.5 至1公分小傷口，不僅降低感染率，且術後能迅速復原順利出院，為患者解決多年來腹痛症狀。

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