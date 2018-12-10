醫病》體外震波治療 蒟蒻男恢復一柱擎天

2018-12-10 17:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕25歲邱先生工作壓力大，下班後經常疲累不堪，面對女友討愛也舉不起來，成為「蒟蒻男」，「性」福出現問題，他到處求醫都無良效，直到經彰化醫院泌尿科主任陳文銘透過體外震波治療，改善陰莖海綿體充血功能，2週就看到成效，重振雄風。邱男開心的說，女友不再提分手，終於恢復幸福。

邱先生表示，他工作壓力大，又有經濟壓力，女朋友每天要，越想表現就越軟趴趴，女友還揶揄「你幾歲就不行」，最後還揚言分手，讓他自尊心受創，為治療不舉，他上網發現體外震波治療是最新又有效的方法，2個月前決定到參加彰化醫院「性福門診」，找出「欲振乏力」的病因。

陳文銘表示，現代人壓力大，勃起障礙有年輕化趨勢，以往多口服威而剛來增加海綿體血流，因無法讓血管新生，只能短暫治療，而體外震波最初臨床上用於治療結石，控制能量也可用於復健，近年來醫學研究發現低能量的體外震波用於組織，可以產生血管新生的效果，施用於陰莖海綿體上有助於勃起功能與硬度改善。

陳文銘說，陰莖震波治療1週打1次，1次4000下，時間約10分鐘，通常2至3次可見成效，整個療程6週，由醫師直接將低能量震波施打於患者陰莖表面，過程通常不會痛，也沒有副作用，滿意度約7成。

彰化醫院表示，今年彰化醫院購入南彰化第一台德國的線性震波治療儀，11月開辦「性福門診」，主治男性勃起障礙、早洩及性慾低落等，開辦1個多月來以有30多位民眾報名，邱先生是最年輕者，治療2週已能一柱擎天，重振雄風。

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