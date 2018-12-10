頭痛畏光想吐 急性青光眼發作

2018-12-10

文／蘇娟儀

◎案例1：

一名60歲的婦人因頭痛畏光、血壓飆高，又有噁心想吐的症狀，被內科醫師轉介到眼科門診來檢查，眼壓測量超過50毫米汞柱，原來是急性隅角閉鎖性青光眼發作的症狀，經過藥物及雷射治療才回復到正常眼壓（大約12-20毫米汞柱）。

◎案例2：

48歲的蔡先生是上班族，休假日最愛和朋友摸兩圈，有時候玩興一來會打通宵，他說暗夜開車回家看路燈都有一圈彩虹光暈，原以為是眼睛疲累的關係。但近來常頭痛、眼睛痠痛，因此就醫，結果診斷是青光眼，視野已嚴重缺損，而這種缺損是不可逆，再也回不去原來的好視力了。

「青光眼」是由於眼球內水分無法正常排流出，造成眼內壓力升高，進而傷害視神經、視野和視力的疾病。40歲以上中年人，每百人中約1至2人罹患此病。

早期的青光眼無痛、無症狀，常會延誤治療時機。急性青光眼發作時，由於眼壓急遽升高，引起急性眼睛紅、眼部脹痛、頭痛、畏光、視力模糊、彩虹樣的光圈，甚至噁心嘔吐的症狀，有時會被當作是高血壓、腸胃或腦部疾患。

而慢性青光眼的症狀不明顯，偶爾會有慢性頭痛或是眼睛痠痛，等到視力減退發現症狀，往往視力及視野都已經受到很大的損傷。

青光眼是隱形又可怕的視力殺手，甚至會造成失明。眼壓是青光眼最重要的風險因素，但也有一部分病人眼壓正常，視神經卻已經萎縮，視野也有缺損，屬於正常眼壓性青光眼。

相反地，有些人的眼壓雖然高於正常，但是不會有青光眼的視神經及視野的變化，這種情況稱為高眼壓症。因此長期定時的追蹤是非常必要的。

建議有家族病史、遠視又有白內障、高度近視、糖尿病、長期使用類固醇，或40歲以上的成人，每年定期接受一次眼科檢查（包括視力、眼壓及視神經檢查），以期能早期發現青光眼。

一旦診斷確定青光眼，就必須長期接受治療及追蹤，利用藥物、雷射或手術來控制眼壓，並定期追蹤視力、眼壓、視神經及視野，防止視力惡化。

（作者為岡山秀傳醫院眼科醫師）

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