慢性青光眼難察覺 延遲就醫恐失明

2018-05-18

記者方志賢／高雄報導

69歲的徐老先生因視力模糊到診所求診，原以為是白內障，轉到大醫院檢查眼壓高達30毫米汞柱（正常值10到21毫米汞柱），被診斷為白內障合併慢性隅角閉鎖型青光眼，左眼視神經已萎縮，若再延遲半年就醫恐有失明之虞，經青光眼及白內障手術，雙眼視力皆達1.0，不戴眼鏡看報紙也沒問題。

高醫大附設醫院眼科主治醫師徐旭亮表示，患者罹患隅角閉鎖型青光眼，原因是角膜與虹膜間的空間狹窄，影響前房水液正常排出，導致眼壓升高壓迫視神經，造成視神經萎縮。

這類青光眼患者又分慢性及急性青光眼，急性青光眼發作時，病患會視力模糊、眼痛、頭暈、噁心及視力急遽下降，未及時治療可能失明。慢性青光眼則症狀比較輕微，不容易自己發現。

住在屏東偏鄉的徐老先生表示，他因視力模糊，先到家附近眼科診所求診，檢查是白內障，要他追蹤觀察，擔任醫師的女婿勸他到高醫進一步檢查，才發現眼壓高達30毫米汞柱且視神經已萎縮，所幸及時手術並置換人工水晶體，雙眼視力都恢復正常，不戴眼鏡看報紙也沒問題。

徐旭亮說，老先生是隅角閉鎖型青光眼，接受青光眼雷射虹膜切開術，以雷射在虹膜上打小洞，讓前房水液流出，眼壓獲控制。另患者選擇自費的白內障飛秒雷射，搭配多焦點人工水晶體，術後雙眼視力皆1.0，眼壓正常不需再點青光眼藥水，視神經也穩定未再惡化。

徐旭亮表示，慢性青光眼不容易自己發現，提醒眼睛有異常或不舒服的民眾，應及早就醫檢查。