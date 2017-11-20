三總澎湖分院後方產業道路 淪為大型垃圾場

三軍總醫院澎湖分院後方產業道路，處處可見裝潢廢棄物。（記者劉禹慶攝）

2017-11-20 13:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕三軍總醫院澎湖分院通往馬公石泉的產業道路，因地處偏僻，又雜草叢生，竟成為不肖業者亂倒垃圾場所，雖然澎湖環保稽查小組每年都會前往聯合查緝，但仍有人趁機亂倒垃圾，成為嚴重環境問題，引發鄰近居民相當不滿。

馬公市204縣道石泉路段通往三軍總醫院澎湖分院的產業道路，已成為澎湖亂倒垃圾的熱點，雖然澎湖環保稽查小組列入重點查緝區，每年並會依法開出2至3張罰單，同時環保局也在路邊設立警告牌「嚴禁棄置廢棄物 違者處6000元罰鍰」，但仍無法遏阻部分不肖民眾亂丟垃圾。

根據了解，當地區域相當廣闊，為國有財產署所有，因位置較為偏僻，同時雜草叢生，多條進出路口的地理特性，成為不肖業者亂丟垃圾的熱點，包括工程廢棄物、家庭大型家具垃圾及一般家庭廢棄物等，並有一昔日盜採砂石留下的大型垃圾坑，不僅臭味四溢，同時也擔憂成為疾病散播的污染源。

澎湖縣政府環保局表示，當地已列入環保稽查的重點，每年2至3次大規模進行稽查，並依法開罰，但因罰金過低〈最高罰6000元〉無法達到遏阻效果，因此近來也改採以清代罰方式，要求查獲業者負責清除所有區域，或是改以刑事罰處理，同時也行文國有財產署，希望土地所有權人加強管理。

昔日盜採砂石留下的坑洞，成為大型垃圾坑。（記者劉禹慶攝）