公東高工參加美容美髮賽奪76獎 獎杯如林

2018-12-10 14:27

［記者黃明堂／台東報導］公東高工美髮技術科與美容美髮學程學生參加「2018年台灣世界盃髮型美容美睫美甲紋繡競技大賽」奪下6冠軍、9亞軍、8季軍、9殿軍、5技藝精湛、42特優，共79個獎項今天在校內一字排開，相當壯觀耀眼。

公東高工表示台灣世界盃髮型美容美睫美甲紋繡國際賽，堪稱髮型美容業界的最高榮譽比賽，是成為互相學習觀摩最大的平台，今年報名選手有2100組，除了國人，還有中國、韓國、日本、馬來西亞、越南、新加坡、加拿大、國際選手近百人，高手雲集。

拿到冠軍的項目及得主包括人體彩繪組黃如瑄、創意面具靜態組魏津琪、晶鑽彩繪組靜態組魏津琪、乙級整髮動態組何益昇、乙級整髮靜態組魏津琪、扇形冷燙靜態組許詩敏。

實用技能班美髮技術科3年級學生魏津琪個人獨獲3冠軍及1個技藝精湛，她說，想要成功就要用心學習，比其他人更認真，挑戰自己的耐力及學習反應，她每天晚上8點回家，也利用假日練習。

家政職群美髮技術科科主任鍾婷文表示，髮型設計與美容整體造型，已成為時尚潮流、相當國際化的實務學習課程，只要選對志向，就可以快樂的學習。

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