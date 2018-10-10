東北季風發威！明天北、東部長時間下雨 氣溫下探19度

東北季風的存在感越來越大，北部與東半部降雨情形會日趨常態，時間也較長，而中南部影響較小，大多是多雲到晴不過，中部山區、南部地區容易有局部短暫雷陣雨，甚至短時強降雨。（資料照）

2018-10-10 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕東北季風的存在感越來越大，各地氣溫普遍也都降低；北部與東半部的降雨會日趨常態，且下雨時間較長，至於中南部影響較小，大多會出現多雲到晴的天氣型態，不過，中部山區雨、南部地區容易有局部短暫雷陣雨，甚至是短時強降雨。

《中央氣象局》預報，今明2天（10日、11日），各地天氣型態受東北季風影響，氣溫漸涼，北部及東半部降雨漸趨普遍且時間較長，部分區域日累積雨量可能到達大雨標準，中南部地區影響小，大致為多雲到晴，而中部山區及南部地區午後則有局部短暫雷陣雨，容易出現短時強降雨。

溫度方面，北部及東北部地區夜晚及清晨溫度約19至20度，其他地區約20至22度，至於白天，北部及東半部有雨且雲量多，溫度約22至25度，但氣象局特別補充，若近中午雨勢暫歇或雲量減少，部分區域高溫可能高於25度；中南部地區明天（11日）仍維持30度以上高溫。氣象局提醒民眾注意日夜溫差大，早出晚歸的朋友請添加衣物以免受涼。。

紫外線方面，明天（10日）基隆市的紫外線指數僅低量級；而台北市、新北市 、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣與連江縣等14個縣市則達中量級；雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、台東縣、屏東縣與澎湖縣等7個縣市則達高量級。氣象局提醒，位在高量級地區的民眾，出門在外記得做好防曬準備，並盡量待在陰涼處。

空氣品質方面，中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖及金門為「橘色提醒」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。