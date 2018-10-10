藝文服務向下紮根 屏縣文化處招青少年志工

2018-10-10 12:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為藝文服務注入年輕氣息，屏東縣政府文化處招募青少年志工，即日起至10月31日受理報名，預計招募50名，文化處歡迎縣內國中、高中職在校生，加入藝文服務與學習的行列。

為鼓勵青少年學子參與藝文活動服務，文化處所轄館舍，包含演藝廳、藝術館、勝利星村、枋寮F3藝文特區、戲曲故事館、圖書館等，都期待青年志工展現熱情與活力，服務內容包括演藝活動支援、觀眾引導、展覽室及地方文化館導覽解說、勝利星村等眷村在地文史導覽，以及協助圖書管理等各項公共服務，除提供青少年安全與服務學習的環境，也盼能培養藝文氣息，與課堂之外的學習體驗，一年服勤滿36小時，可取得服務證明。

屏東縣政府文化處表示，報名自即日起至10月底止，有意加入志工行列者，請逕上文化處官網最新消息，連結Google表單下載，填寫完畢後傳送即可；或至文化處1樓服務台索取報名簡章郵寄或親送至屏東縣政府文化處。

第一階段報名審核11月5日完成後，11月12日於文化處官網公告面試名單，並於12月8日在屏東演藝廳辦理面試甄選，錄取名單預計12月12日於文化處官網公告，錄取人員完成培訓課程後，由文化處於寒假期間安排實習，每人至少需實習6小時，始得成為正式志工。