國慶日施工 居民罵翻：遭封路、斷水電、包商帶小孩「監工」…

國慶日施工挖路造成住戶沒水沒電還不得進出，里民怨聲載道。（記者廖淑玲攝）

2018-10-10 11:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕今天是國慶日，斗南鎮北銘里約250戶卻因施工沒水沒電，甚至馬路封路開挖無路可進入，遭鄰近住戶罵翻，竟利用國慶日大施工，造成所有人不便又該找誰負責。

斗南北銘里興北路施工，台電、自來水、中華電信、第四台及欣雲瓦斯各自施作，導致工程延宕惹民怨，今天是國慶日，興北路整條路封路施作停水又停電，造成附近倫華街．信昌街、禮文街等巷弄約250户住家受影響。

國慶日施工，有包商家中小朋友沒上學又沒人帶，只好帶到現場「監工」，幸有住戶貼心拿椅子請小朋友休息，整條馬路開挖鄰近住戶沒水沒電，尤其是假日車子還不得進出，連單車、機車都很難通行，讓鄰近的里民怨聲載道。

一名沈姓住戶說，事先只接獲通知會停水停電，結果上午連進出的路也封，遇有急事要出門真的很不方便，只好先要求施工單位暫停施工，舖上大鐵板讓她的車子先出去。

面對國慶日要工作不得休息，承包商無奈指出，他們是依合約施作，被指定哪天上工就是那一天工作，造成大家不便也非常無奈。

朱姓住戶表示，今天是國定假日，全家人都在家，結果沒水又沒電，要出門還出不了門，質疑政府部門究竟是在想什麼？做什麼？讓人相當不滿。

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國慶日不得休息要施工還要被民眾罵，施工人員說他們也很無奈。（記者廖淑玲攝）

國慶日施工，有包商家中小朋友沒上學又沒人帶只好帶到現場。（記者廖淑玲攝）

斗南北銘里興北路施工連單車都難以通行。（記者廖淑玲攝）

住在巷子裡的沈姓住戶車子出不來抱怨連連。（記者廖淑玲攝）

巷子內的車子因施工封路無法進出。（記者廖淑玲攝）

國慶日斗南北銘里興北路封路施工引發眾怒。（記者廖淑玲攝）

斗南北銘里興北路施工，台電、自來水、中華電信、第四台及欣雲瓦斯各自施作，導致工程延宕惹民怨。（記者廖淑玲攝）