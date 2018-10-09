碰到垃圾車如何閃避…機車考照情境式考題曝光

公總監理組長林義勝表示，圖片式情境式考題能讓考生從文字想像道路情況，直接透過圖片看到問題，較能知道實際情況並選出該如何正確因應。（記者鄭瑋奇攝）

2018-10-09 16:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕每年約25萬人考領機車駕照，不過想考駕照民眾要趕快，交通部公路總局將於今年11月1日起，筆試題庫將再新增60題機車情境題考題，筆試的情境題出題比例，也從5題增加至10題。這次新增情境式考題中，有在巷弄遇到垃圾車時該如何行駛；路上遇到計程車緊急變換車道到外車道載客時，騎士要如何因應等題目。

台灣機車密度亞洲第一，機車數量逾1380萬輛，平均每平方公里機車數超過380輛，各地路上隨處都可看見機車；不過機車被稱為肉包鐵，一經碰撞就可能造成嚴重死傷，根據統計，去年普通重型機車發生事故30日內死亡人數高達1051人、逾31萬人受傷。

為讓民眾在考照時，就能建立正確行車觀念，機車筆試題目從104年新增近千題後，及格率就跌破81%；105年5月1日再推出圖像式情境考題，當年筆試及格率僅68.91%，創下近年來新低，較104年下跌7.51%；去年及格率雖有微幅上升，不過也僅70.13%。

根據警政署資料顯示，機車肇事原因前3名為未依規定讓車、轉彎不當及違反號誌、標誌管制等行為，為降低機車肇事率及模擬機車駕駛人上路後，容易面臨危險駕駛情境，今年11月1日再新增60題機車情境題，主要命題為車道行駛與變換車道、轉彎、危險駕駛、駕駛不當行為、路權及防禦駕駛等題型，期盼讓應試民眾充分瞭解騎乘機車正確觀念，培養駕駛人正確行駛習慣，進而降低日後上路交通事故發生率。公總監理組長林義勝表示，圖片式情境式考題能讓考生從文字想像道路情況，直接透過圖片看到問題，較能知道實際情況並選出該如何正確因應。

公總表示，未來機車試題出題仍維持為選擇題30題、是非題20題，其中情境題出題比例原5題增加至10題，總題數仍為50題；新增60題情境式考題，民眾今日就可於公路總局官網查看。

這次新增題目像是無號誌的雙向雙線十字路口，3輛不同方向的機車要通過時，依照路權應該由哪輛車優先通過；騎在路上碰到人孔蓋時，應如何駕駛；機車在平交道故障時要如何處理等。