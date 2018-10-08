流感差點要老婦的命！高醫健康呼吸週教她爭一口氣

高醫胸腔內科今起至12日舉行「健康呼吸週」活動。（記者方志賢攝）

2018-10-08 19:19

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名74歲老婦人，2年前因久咳不癒，咳到雙腳無力跌倒昏迷，送醫急救，醫師緊急插管、氣切，將她從鬼門關救回來。高醫今舉行「健康呼吸週」，她感謝醫護人員幫助，讓她得以重新活過來。

高醫胸腔內科今起至12日舉行「健康呼吸週」活動，由高醫院長侯明鋒、胸腔內科主任洪仁宇及重症醫學科主任許超群等醫護團隊，呼籲大家一起重視自身肺部的健康。

曾因呼吸困難差點喪命的老婦人說，她在民國104年底，開始出現咳嗽症狀，曾反覆求診，卻時好時壞，有次咳到雙腳無力上廁所跌倒昏迷，送高醫急救。經診斷是流感導致急性呼吸窘迫症，住進加護病房插管治療，後轉呼吸照護中心接受氣切治療，再2個月才拔管、脫離呼吸器。

老婦人因長期臥床，肺部功能幾乎喪失，經胸腔科醫師李玫萱及護理人員的鼓勵，接受肺部復原復健，從躺在床上踩腳踏車、起身胸部扣擊拍痰，再到下床活動深呼吸，才順利移除氣切，恢復正常生活。

許超群表示，呼吸系統與外界環境相通，外來的病菌、過敏源及有毒害氣體均可輕易被吸入下呼吸道，進而引發肺部的感染、癌化等傷害。衛福部公布的2017年國人10大死因中，肺部疾病占了3個，包括第1名的肺癌、第3名肺炎及第7名的慢性下呼吸道疾病。

為提升民眾對肺部疾病的認識，高醫「健康呼吸週」活動，每日上午9時40分至10時有呼吸治療師帶領民眾做呼吸健康操；10時至11時由醫師做3場肺部健康講座，會後有獎徵答；另上午9至12時，有吸入器衛教、肺復原體驗、肺阻塞快篩、營養諮詢、肺病諮詢等活動，歡迎民眾參加。