投開票所變更惹民怨 虎尾公所：現勘新址報縣選委會複勘

虎尾惠來里里民建議將投開票所改至惠聖宮。（記者廖淑玲攝）

2018-10-08 23:22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕原設置虎尾惠來里萬善堂的投開票所，因雲林縣選委會認為安全設施有疑慮變更到虎尾晉天宮倉庫，當地民眾認為距離原社區太遠要求再變更，虎尾公所今天受理陳情並在下午場勘新址後再提報複查。

投開票所設在哪裡有沒有關係？虎尾惠來里住戶近千戶，原本設有惠來國小及萬善堂2個投開票所，但因萬善堂位居台1線大馬路邊，內部空間及安全設施不足，為避免影響選務，由虎尾鎮公所提報，經雲林縣選委會審查通過，年底選舉將該處投開票所變更到晉天宮倉庫。

今天虎尾惠來里長周森寶及該里里民代表向虎尾鎮代會主席丁學忠陳情，隨即到虎尾公所要求公所重新檢討。

周森寶以附近居民數十年來都是到舊萬善堂投開票所投票，今年底選舉在即才突然改變到距離較遠的晉天宮倉庫，造成居民不便恐將影響投票率，丁學忠也以公所提報變更投開票所未事先與地方溝通，要求改善。

虎尾公所主任祕書黃富義坦承有疏失，下午隨即偕同周森寶、虎尾鎮代周世龍等人場勘，地方居民傾向改到惠聖宮，黃富義從善如流通報縣府民政處，再提報雲林縣選委會進行複勘，若沒有問題即可公告。