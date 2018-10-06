柳營德元埤荷蘭村風車節開幕 梵谷「畫」為景點

風車作畫，排出梵谷名畫「星夜」。（記者楊金城攝）

2018-10-06 15:54

〔記者楊金城／台南報導〕2018柳營德元埤荷蘭村風車節今天開幕，展到10月底，有風車作畫，排列出梵谷名畫「星夜」，也有鬱金香造型的風車營造荷蘭風，吸引許多親子來找風車，化身為梵谷名畫中的景色，十分放鬆悠閒。

台南市觀光旅遊局一年一度在柳營德元埤荷蘭村舉辦的風車節，今年以「印象荷蘭」為主題，用風車等裝置藝術「藝起」重塑荷蘭印象，在園區設有9個展區，有「stroopwafels! 荷蘭焦糖煎餅」、梵谷星空球「文森的夢」、竹風車隧道「旋轉荷蘭風」等，還有「向梵谷致敬」，以小風車作畫排列出梵谷名畫「星夜」圖形。

在荷蘭村地標大風車前，也以象徵荷蘭的鬱金香風車布置成「鬱金香的呢喃」、「風車向日葵」，擺放相框讓遊客以大風車為背景拍下美照，陳姓遊客帶著妻小來園區踏青尋找風車，直說：「風景美，拍照漂亮。」

10月6日至14日的假日另有樂團、汽球達人表演、特色藝品市集與手作DIY活動，風車節詳情可上德元埤荷蘭村官方臉書查詢。

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梵谷星空球「文森的夢」。（記者楊金城攝）

竹風車隧道「旋轉荷蘭風」。（記者楊金城攝）

風車裝飾荷蘭印象。（記者楊金城攝）