休假消防員搶救心肌梗塞老翁 家屬尋找恩人身分才曝光

救護車拍到當時協助救人的民眾身影，事後證實為七美消防分隊隊員張傑弘。（澎湖縣消防局提供）

2018-10-05 23:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕真是為善不欲人知！抵澎遊玩的83歲吳姓老翁，今日下午在馬公市南海旅客中心停車場突然心肌梗塞昏倒，無呼吸脈搏，在等待救護車趕抵現場前，1名休假七美消防分隊隊員張傑弘適巧經過，立即伸出援手進行電擊，老翁送醫後救回一命。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日下午3時33分，接獲民眾報案，在馬公市南海遊客中心停車場有人昏倒，已無生命跡象，立即派救護車抵達現場，尚未抵達前已有旁觀者協助實施CPR急救，並請太太至澎澄飯店拿取AED。

當救護人員到達現場時，該名熱心民眾正對OHCA患者實施CPR急救，並已先行使用AED電擊1次。救護人員立即參與急救，並送往衛生福利部澎湖醫院。經醫院急救，患者裝設支架已恢復生命徵象，家屬事後委託澎澄飯店，晚間10時撥打電話至消防局，欲尋找協助急救的民眾，表達感謝之意，才得知是七美消防分隊隊員張傑弘，剛好休假回馬公開車經過現場，才讓義舉曝光。

張傑弘表示，當時在路口停等紅燈，綠燈亮時前方遊覽車不走，約20秒就有人指引我們先過，開過去看見有一計程車橫停在斑馬線上，大約5個人把1個人搬上計程車，直覺不對下車查看，確認無呼吸脈搏，詢問發生何事？得知是走路昏倒，立即要求現場人員協助搬下車在路邊CPR，並請老婆前往澎橙拿AED，現場電擊一次，CPR到救護車到，將昏倒民眾緊急送醫。